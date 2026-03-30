В Таганроге при атаке БПЛА погиб человек и повреждены 39 домов

В Ростовской области за ночь уничтожили более 60 дронов

В ночь на 30 марта Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Погиб один человек, восемь пострадали, десятки домов и автомобилей получили повреждения, сообщает rostovgazeta.ru .

Система ПВО работала с вечера 29 марта. В 20:11 по московскому времени в регионе объявили беспилотную опасность, позже — ракетную. Жители сообщали о вспышках в небе и сильных взрывах.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о гибели мужчины и возгораниях в городе. Позднее мэр Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что пострадали восемь человек, одна женщина госпитализирована.

«Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь. Еще 7 человек пострадали, от госпитализации отказались, медицинская помощь оказана на месте», — сообщил Юрий Слюсарь.

В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, выбиты стекла в школе № 26, пострадали три предприятия. В одном из домов нарушено газоснабжение, газ перекрыт. Из дома на улице Свободы эвакуировали жильцов, участок оцепили саперы. Движение трамваев в сторону ТАНТК имени Бериева временно приостанавливали.

По данным главы региона, за ночь в Ростовской области уничтожили более 60 беспилотников. Минобороны России сообщило о 102 перехваченных дронах над регионами страны.

