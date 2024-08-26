В Таганроге началось мощное нашествие зеленых комаров

Жители Таганрога Ростовской области жалуются на мощное нашествие зеленых комаров. В Сети появляются впечатляющие видео с насекомыми, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах огромное количество зеленых насекомых полностью облепило окно. По словам экспертов, город и близлежащие населенные пункты терроризируют комары-звонцы. Специалисты подчеркнули, что они не несут угрозы человеку.

В администрации Таганрога отметили, что в такой вспышке численности комаров нет ничего удивительного. Это естественный процесс, к которому привели теплая зима и жаркая погода летом.

В других городах России тоже бывают нашествия насекомых. В городе Белово Кемеровской области люди находят на верандах, во дворах, на полу и шторах огромных мохнатых пауков. Как выяснилось, жителей атаковали южнорусские тарантулы, которых еще называют пауками-волками или пауками-мизгирями.