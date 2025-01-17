В Свердловской области школьники жестоко избили сверстника

В Сети появилось видео, как группа школьников жестоко избивает своего сверстника в поселке Черемухово в Североуральском городском округе, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Кадры были опубликованы одной из местных жительниц. Она заявила, что семиклассники регулярно издеваются над мальчиком и устраивают с ним драки прямо в школе. Женщина выразила обеспокоенность касательно того, что ребенок может остаться инвалидом из-за постоянных побоев.

По факту нанесения школьнику телесных повреждений инициирована проверка, которой занимается как полиция, так и прокуратура.

Все произошло 14 января 2025 года между учащимися параллельных классов. По предварительной информации, они не состояли на профилактических учетах и ранее не были замечены за противоправными действиями.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе образовательной организации и органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», — отметила заместитель прокурора Североуральска Юлия Вечеркина.

Когда проверка будет завершена, по ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.