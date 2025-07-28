В Свердловской области и Удмуртии произошли массовые сбои связи

Жители Свердловской области и Удмуртии в последние дни столкнулись с массовыми перебоями в работе интернета и мобильной связи, сообщает Инфо24 .

В Свердловской области за сутки поступило более 2,6 тыс. жалоб на сбои связи. Наиболее серьезные проблемы зафиксированы в Заречном, Екатеринбурге и Лесном. Пользователи отмечают полное отсутствие интернета, невозможность открыть сайты и использовать приложения, включая игровые платформы, мессенджеры и сервисы операторов связи.

В Удмуртии перебои с мобильной связью и интернетом продолжаются почти три дня. Местные жители сообщают о периодическом исчезновении сигнала, что затрудняет использование чатов, проведение платежей и вызов такси.

«Иногда связь пропадает, когда находишься на улице. Не могу нормально проверить чаты, перевести деньги для оплаты или вызвать такси. Приходится ждать, пока связь появится, чтобы успеть все сделать, пока она есть», — рассказал один из жителей.

Большинство жалоб связано с полным отключением интернета и мобильной связи. Власти Удмуртии ранее предупреждали, что в регионе возможны временные отключения связи в целях безопасности. Ранее масштабные сбои затронули и других крупных операторов связи, включая МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2, что привело к проблемам в регионах России.