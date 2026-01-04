В Сургуте зарезали известного врача скорой помощи

Известный врач из Сургута Юрий Пресняков обнаружен мертвым в своем автомобиле на улице Первопроходцев около его дома, сообщает «Российская газета» .

Пресняков работал в скорой помощи несколько десятков лет и спас тысячи жизней. Местные жители и пациенты отмечают его профессионализм и считали доктором от бога. Мужчина родился в Дагестане, затем переехал в Сургут.

«Я 15 лет назад работала с Юрием Вячеславовичем на скорой помощи в одной бригаде, могу сказать, что он был настоящим мужчиной и профессионалом своего дела. Не представляю, как перенесет эту утрату его жена, у них были очень теплые отношения», — рассказала коллега погибшего.

Смерть врача произошла при странных обстоятельствах. Его тело нашли в машине. На место трагедии сразу прибыли полицейские. Как думают горожане, Преснякова могли убить, так как район здесь неблагополучный, есть общежития с асоциальным контингентом. По одной из версий, доктор мог остановиться помочь человеку, потому что не мог пройти мимо чужой беды.

СК Югры еще не рассказывало о возможных причинах и обстоятельствах смерти.

Прощание с Пресняковым проведут 6 января в Сургутской окружной клинической больнице.

