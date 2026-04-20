В Ступине задержали подозреваемого в краже телефонов из больницы

Сотрудники Росгвардии задержали в Ступине 39-летнего мужчину, которого подозревают в краже двух мобильных телефонов у пациентов терапевтического отделения. Ранее он неоднократно был судим за мошенничество и кражи, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал о происшествии поступил экипажу Ступинского отдела вневедомственной охраны. По предварительной информации, пациент терапевтического отделения похитил два сотовых телефона из соседних палат.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 39-летнего уроженца Республики Беларусь. Правоохранители установили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.