В Ступине Подмосковья задержали женщину за нападение с вилкой

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 33-летнюю жительницу Ступина, подозреваемую в нападении на знакомую во время застолья. Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Победы, пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сигнал о криках из квартиры многоэтажного дома на проспекте Победы поступил правоохранителям в дежурную часть. На место незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков между двумя женщинами произошел конфликт. В ходе ссоры одна из них взяла вилку и нанесла 41-летней подруге резаные раны шеи.

Росгвардейцы задержали 33-летнюю подозреваемую на месте происшествия. Установлено, что ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за хулиганство. Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, пострадавшую госпитализировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.