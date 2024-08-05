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В столице пьяный мужчина при проверке документов ранил полицейского

Пьяный мужчина нанес не менее двух колото-резаных ранений полицейскому после того, как тот потребовал предъявить документы, сообщает ТАСС .

В пресс-службе ГСУ СК по Москве отметили, что инцидент произошел 4 августа. Пьяный мужчина у жилого дома на улице Кировоградской отказался предъявлять документы полицейскому и нанес ему не менее двух колото-резаных ранений. Удары были нанесены битым стеклом.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства, в отношении него составили административный материал и уголовное дело.

В ближайшее время нападавшему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.