В Ставрополе из-за взрыва газа введен режим ЧС, пострадавшим готовят компенсации

Утром 21 мая в Ставрополе случился взрыв бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома № 30/8 на улице Тухачевского, в результате чего пострадали два человека, ребенок и припаркованные рядом автомобили, сообщает «Победа 26» .

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю заявили, что возгорание произошло из-за хлопка газовоздушной смеси, огонь удалось локализировать на площади 10 метров. Из-за пожара пострадали пять квартир и 50 машин, а сейчас проходят аварийно-восстановительные работы, на месте происшествия работают около 36 специалистов и 14 единиц техники.

Известно, что скорая прибыла на место за 12 минут. Хозяйка квартиры сейчас находится в состоянии средней тяжести, из горящей квартиры ее госпитализировали. Состояние еще двух человек оценивается как удовлетворительное.

«На месте находятся все экстренные службы, глава Ставрополя. Пожар потушен. Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Также согласно данным СУ СКР, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел по Промышленному району квалифицировал это происшествие как преступление по статьям 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 238 Уголовного кодекса РФ (оказание небезопасных услуг).

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводит осмотр и устанавливает детали инцидента. По поручению прокурора края Юрия Немкина организован выездной прием граждан, чьи квартиры пострадали. На встрече представитель обсудит проблемы восстановления поврежденного имущества, компенсаций, обеспечения предметами первой необходимости и временного размещения. По указанию главы Ставрополя Иван Ульянченко в городе было решено ввести режим ЧС.