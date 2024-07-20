В США зафиксировали вспышку смертельного заболевания

В Соединенных Штатах Америки вслед за Канадой зафиксировали вспышку листериоза. Болезнь выявили в 12 регионах, расположенных вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, сообщает РИА Новости .

Из-за листериоза погибли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Около 30 заболевших доставлены в больницы. Самое большое число случаев листериоза зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Это инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей в возрасте более 60 лет и тех, у кого ослаблена иммунная система.

По полученным в стране сведениям, многие заболевшие употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, которые приобрели в продуктовых магазинах.

В Канаде ранее выяснили, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.