сегодня в 04:39

В США задержан подросток по подозрению в стрельбе

Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе, в результате которой погибли два человека в городе Монтгомери, штат Алабама, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Несовершеннолетнего задержали в пятницу во время публичных мероприятий в центре города за стрельбу со смертельным исходом.

5 октября в городе Монтгомери в штате Алабама (США) несколько человек открыли огонь, в результате происшествия двое погибли, еще 12 человек пострадали.

Как рассказал телеканал CBS со ссылкой на местную полицию, враждующие вооруженные люди начали стрелять друг в друга в многолюдном районе ночных развлечений.