В США шериф убил судью в здании суда

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Окружной шериф застрелил судью в собственном кабинете в американском штате Кентукки, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Mountain Eagle.

По данным издания, шериф округа Летчер Микки Стайнз попросил судью Кевина Маллинза о личной встрече в его кабинете.

Находящиеся в здании услышали выстрелы, после которых представитель правоохранительных органов вышел с поднятыми руками, его задержали полицейские.

В публикации указано, что мотив преступления до сих не известен, ведется следствие.

Журналисты отмечают, что Маллинз помогал наркозависимым получить врачебную помощь и не отправлял их в места заключения.

Ранее сообщалось, что в США 10-летний мальчик мог убить бывшего мэра Луизианы и его дочь.