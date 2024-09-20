В США шериф убил судью в здании суда
Шериф застрелил судью в американском городе Уайтберг
Окружной шериф застрелил судью в собственном кабинете в американском штате Кентукки, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Mountain Eagle.
По данным издания, шериф округа Летчер Микки Стайнз попросил судью Кевина Маллинза о личной встрече в его кабинете.
Находящиеся в здании услышали выстрелы, после которых представитель правоохранительных органов вышел с поднятыми руками, его задержали полицейские.
В публикации указано, что мотив преступления до сих не известен, ведется следствие.
Журналисты отмечают, что Маллинз помогал наркозависимым получить врачебную помощь и не отправлял их в места заключения.
Ранее сообщалось, что в США 10-летний мальчик мог убить бывшего мэра Луизианы и его дочь.