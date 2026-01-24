В США рухнула крупнейшая мобильная буровая установка Doyon 26

На севере Аляски, в районе нефтяного месторождения Альпайн, произошло крупное чрезвычайное происшествие. Во время транспортировки по льду замерзшего озера рухнула и полностью разрушилась мобильная буровая установка Doyon 26, считавшаяся крупнейшей в Северной Америке, сообщает Shot .

Согласно сообщениям местных СМИ, конструкция весом около 5 тонн внезапно начала крениться, а затем опрокинулась на бок. После падения установка развалилась на части и загорелась. Инцидент был зафиксирован на видео. По предварительным данным, в результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

Установка Doyon 26 была уникальной платформой, способной бурить скважины глубиной более 10 километров. Причины происшествия, повлекшего за собой уничтожение дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, в настоящее время выясняются.

