В США расстреляли автосалон Tesla и призвали убить Илона Маска
«Убейте Илона»: в США разгромили салон Tesla
В американском штате Орегона разгромили салон Tesla и пригрозили убить бизнесмена и государственного чиновника Илона Маска, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Salem Reporter.
Неизвестные расстреляли салон автомобилей Tesla, повредив окна здания и несколько автомобилей.
Нападавшие прикрепили записку: «Убейте Илона». Полиция ведет поиск злоумышленников.
Ранее Маск резко отзывался о политике Владимира Зеленского, в частности, обвинив его в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры в харьковской тюрьме на Украине.