В США расстреляли автосалон Tesla и призвали убить Илона Маска

сегодня в 03:45

В американском штате Орегона разгромили салон Tesla и пригрозили убить бизнесмена и государственного чиновника Илона Маска, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Salem Reporter.

Неизвестные расстреляли салон автомобилей Tesla, повредив окна здания и несколько автомобилей.

Нападавшие прикрепили записку: «Убейте Илона». Полиция ведет поиск злоумышленников.

Ранее Маск резко отзывался о политике Владимира Зеленского, в частности, обвинив его в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры в харьковской тюрьме на Украине.