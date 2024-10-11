В США нашли метамфетамин в сумке с надписью «Не сумка, полная наркотиков»
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости».
Наркотики и револьвер обнаружили полицейские в сумке с надписью «Определенно не сумка, полная наркотиков» у пары в США, угнавшей машину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Американские правоохранители остановили автомобиль, который числился как угнанный, на юго-востоке Портленда. В машине сидела парочка — Мия Баггенстос и Реджинальд Ламонт Рейнольд.
Полицейские обыскали авто. Они обнаружили у пары небольшую сумку, на которой было написано «Определенно не сумка, полная наркотиков».
Заглянув внутрь, правоохранители наткнулись на 10 г фентанила и метамфетамина. Также в сумке были весы для фасовки наркотиков, наличные деньги и револьвер.
Паре предъявили обвинения в хранении наркотиков, несанкционированном использовании авто и хранении угнанной машины.
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