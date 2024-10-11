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В США нашли метамфетамин в сумке с надписью «Не сумка, полная наркотиков»

Наркотики и револьвер обнаружили полицейские в сумке с надписью «Определенно не сумка, полная наркотиков» у пары в США, угнавшей машину, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Американские правоохранители остановили автомобиль, который числился как угнанный, на юго-востоке Портленда. В машине сидела парочка — Мия Баггенстос и Реджинальд Ламонт Рейнольд.

Полицейские обыскали авто. Они обнаружили у пары небольшую сумку, на которой было написано «Определенно не сумка, полная наркотиков».

Заглянув внутрь, правоохранители наткнулись на 10 г фентанила и метамфетамина. Также в сумке были весы для фасовки наркотиков, наличные деньги и револьвер.

Паре предъявили обвинения в хранении наркотиков, несанкционированном использовании авто и хранении угнанной машины.

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