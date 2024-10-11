Героиновая мочалка: россиянка придумала, как провезти наркотики на отдых

35-летняя жительница Свердловской области придумала, как провезти на отдых наркотики. Она пропитала мочалку героином и попыталась прорваться на юг, но не вышло, сообщает Ural Mash .

Жительница Верхней Пышмы несколько лет употребляла наркотики и не планировала прекращать. В этом году ее привлекали к ответственности за хранение запрещенных веществ.

Но опыт общения с правоохранительными органами не оказал должного влияния на россиянку. В октябре женщина решила поехать на море. Чтобы путешествие было ярче, она пропитала мочалку 0,855 г героина, спрятала ее под курткой и отправилась в Кольцово.

Однако планам не суждено было осуществиться — правоохранители снова поймали женщину и возбудили очередное уголовное дело.

Ранее оперативникам удалось восстановить данные с SIM-карты пропавшей в Краснодарском крае экс-обладательницы самых больших губ в России — 35-летней Кристины Кожевниковой, известной как Кристина Рэй. Оказалось, что модель исчезла после того, как отправилась на поиски закладки.