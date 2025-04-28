В США арестовали учительницу, которая совратила своего ученика

В США задержана учительница, обвиняемая в совращении ученика старших классов, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на телеканал KTXS-TV.

Все произошло в штате Техас. По имеющимся данным, полиция арестовала 25-летнюю Лили Викторию Янек, которая работала преподавателем в одной из школ округа Милс.

Информация о неправомерных действиях педагога поступила в правоохранительные органы осенью 2024 года. В ходе следствия выяснилось, что женщина неоднократно привозила несовершеннолетнего к себе домой, где у них были интимные отношения.

После серии допросов Янек признала факт сексуальной связи с учеником. Учительница была немедленно уволена из учебного заведения. Впоследствии ее заключили под стражу, однако она была освобождена под залог в размере 50 тыс. долларов (4,1 млн рублей).