В Сосьве мужчина зарезал друга, который подозревал его в гомосексуализме*

В поселке Сосьва Свердловской области во время распития спиртных напитков мужчина высказал предположение, что его товарищ — нетрадиционной ориентации. За такое обвинение ему пришлось поплатиться жизнью, сообщает ИА «Уральский меридиан» .

Конфликт вспыхнул в феврале 2025 года между ранее судимыми мужчинами. Обиженный собутыльник нанес товарищу множество ударов кухонным ножом. Он скончался на месте.

В итоге мужчину осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следующие 10 лет он проведет в колонии особого режима. Осужденный имеет право обжаловать приговор.

Ранее в Москве мужчина не захотел заплатить за парковку и намеренно протащил охранника, который держался за ручку машины и требовал оплатить место. В итоге мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали, но он все равно скончался.

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