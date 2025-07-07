В Москве мужчина убил охранника, который требовал оплатить парковку

В Москве задержан подозреваемый в убийстве охранника после конфликта на парковке

Ночью 6 июля в Москве мужчина не захотел заплатить за парковку и намеренно протащил охранника по парковке, который держался за ручку машины и требовал оплатить место. В итоге мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали, но он все равно скончался. Злоумышленника уже задержали по уголовной статье, повлекшей смерть человека, сообщает столичный СК .

По данным следствия, ночью 6 июля 2025 года на платной парковке на Волгоградском проспекте в Москве произошел конфликт между двумя мужчинами. Водитель арендованной машины решил не платить за стоянку. Когда сотрудник парковки попытался его остановить, схватившись за дверную ручку, водитель просто нажал на газ. Охранник упал, сильно ударился головой об асфальт и позже умер в больнице. При этом водитель каршеринга уехал, не оказав помощи пострадавшему.

«Следователями столичного СК произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили московские следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.