В Сомали взорвали кортеж президента, есть убитые

В сомалийской столице Могадишо прогремел взрыв у президентского дворца. Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» взорвали президентский кортеж, глава государства Хасан Шейх Махмуд не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал Somali Guardian.

По данным местных журналистов, кортеж подорвали на дороге у резиденции национального лидера. Место ЧП оцеплено.

В результате взрыва есть погибшие.

Президент Сомали еще до взрыва уехал на встречу с армией и не пострадал при атаке исламистов. Радикалы из «Аш-Шабааб» со своей стороны утверждают, что атаковали кортеж Шейх Махмуда вскоре после того, как политик выехал из резиденции в аэропорт.

«Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления „Аш-Шабаб“. Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством», — заявило местное издание.

«Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») тесно связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»*. Боевики сомалийской группировки пытаются свергнуть власть в стране и препятствуют деятельности ООН. Армия США регулярно атакует «Аш-Шабаб».

*Террористическая организация, запрещенная на территории России