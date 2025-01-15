В Солнечногорске спасатели вывели из леса заблудившуюся лыжницу

Спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками полиции нашли и вывели из леса женщину, которая заблудилась во время лыжной прогулки. Инцидент произошел в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены Сергей Земляков сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась 68-летняя жительница Москвы.

«Женщина рассказала, что каталась на лыжах в лесу в районе поселка Радищево. Когда пришло время возвращаться на железнодорожную станцию, чтобы ехать домой, пенсионерка поняла, что заблудилась. К этому времени в лесу стемнело, и лыжница позвонила по номеру 112», — рассказал старший смены.

Сергей Земляков добавил, что, прибыв в район предполагаемого поиска, специалисты связались с заблудившейся по телефону, и женщина смогла отправить спасателям свою геолокацию.

«Получив координаты, участники поисковой группы определили направление движения, порекомендовали пенсионерке оставаться на месте и выдвинулись к заблудившейся. Около 2 км спасатели и сотрудники полиции шли вдоль леса, ориентируясь на железнодорожные пути, после чего вошли в массив и, используя световые сигналы и работая на отклик, прошли еще километр, прежде чем обнаружили потеряшку. К счастью, женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. У лыжницы был с собой термос с чаем, что позволило ей согреваться в ожидании спасателей. Поисковая группа вывела пенсионерку из леса к ближайшему населенному пункту, после чего сотрудники полиции отвезли ее на железнодорожную станцию, откуда любительница лесных прогулок смогла уехать домой», — заключил Сергей Земляков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.