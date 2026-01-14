В Сочи спасли хаски, пострадавшую от наезда электрички

Сотрудники Кавказского заповедника вместе с представителями Сочинского национального парка смогли спасти хаски, которая пострадала на железнодорожных путях в Сочи. Больше суток пес пролежал на снегу, сообщает «112» .

Изначально собаку приняли за волка. Животное сбила электричка на станции «Роза Хутор». В Минприроды и местном заповедники заявили, что не могут спасти хаски, потому что территория, где лежит пострадавший пес, охраняемая и является режимным объектом.

За помощью обратились к работникам станции. Транспортировали хаски с путей в специальном пледе, напоминающем гамак. Раненое животное больше суток пролежало на снегу, но все же подавало признаки жизни.

В этот же вечер нашлись и хозяева «потеряшки». Молодая пара искала собаку, а о произошедшем они узнали из социальных сетей. Сейчас хаски дома и проходит лечение.

