В Сочи расследуют гибель людей на джип-туре

сегодня в 22:40

В горах Сочи джип-тур закончился гибелью двух человек

В Лазаревском районе Сочи вечером 18 августа произошло смертельное ДТП с участием внедорожника УАЗ, перевозившего туристов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель на крутом повороте не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии погибли два человека, включая 16-летнего подростка. Еще шесть пострадавших госпитализированы.

Это уже второе за сутки происшествие с экскурсионными внедорожниками — утром в другом районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами, тогда пострадали пять человек.

Прокуратура Лазаревского района начала проверку по факту трагедии.