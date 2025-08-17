В Сочи расследуют гибель людей на джип-туре
В горах Сочи джип-тур закончился гибелью двух человек
В Лазаревском районе Сочи вечером 18 августа произошло смертельное ДТП с участием внедорожника УАЗ, перевозившего туристов,сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель на крутом повороте не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии погибли два человека, включая 16-летнего подростка. Еще шесть пострадавших госпитализированы.
Это уже второе за сутки происшествие с экскурсионными внедорожниками — утром в другом районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами, тогда пострадали пять человек.
Прокуратура Лазаревского района начала проверку по факту трагедии.