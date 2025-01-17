В Сочи арестован подозреваемый в краже 168 млн рублей из банковских ячеек
Центральный районный суд Сочи принял решение арестовать Алексея, подозреваемого в краже значительных сумм из банковских ячеек. Судебное разбирательство подтвердило, что мужчина останется под стражей на протяжении 2 месяцев — до 15 марта, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.
Защита пыталась добиться изменения меры пресечения на домашний арест и установить возможность внесения залога. Однако суд отклонил эти просьбы.
По данным МВД, речь идет о хищении 168 млн рублей, включая иностранную валюту. Полиция получила 18 заявлений о кражах за короткий период. Все украденные средства хранились в депозитарном центре, где граждане арендовали сейфовые ячейки.
В ходе расследования было выявлено, что к преступлениям может быть причастен исполняющий директор данной организации. Он был задержан на работе и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.