В Смоленске крупный пожар на кирпичном заводе
МЧС тушит крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске
Фото - © МЧС тушит крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске/МЧС России
Спасатели тушат крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил 1 500 квадратных метров. В загоревшемся производственном помещении частично обрушилась кровля.
На месте ЧП работают 50 спасателей и 14 единиц техники. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, уточнили в пресс-службе.
О пострадавших информации нет.