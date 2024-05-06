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В Смоленске крупный пожар на кирпичном заводе

МЧС тушит крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске
Происшествия
МЧС тушит крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске

Фото - © МЧС тушит крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске/МЧС России

Спасатели тушат крупный пожар в цехе по производству кирпича в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 1 500 квадратных метров. В загоревшемся производственном помещении частично обрушилась кровля.

На месте ЧП работают 50 спасателей и 14 единиц техники. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, уточнили в пресс-службе.

О пострадавших информации нет.