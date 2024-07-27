«В СМИ много лжи»: семья МотоТани рассказала правду о ее смерти в Турции

Родные байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, возмущены количеством слухов и лжи вокруг смерти женщины. Они вышли на связь и рассказали правду о случившемся в Турции, пишет StarHit .

По данным некоторых СМИ, Озолина в момент ДТП якобы была нетрезвой и врезалась в грузовик. Однако близкие покойной со ссылкой на мотоциклиста Сергея Хардикова, который был свидетелем случившегося, утверждают, что все это ложь. МотоТаня погибла из-за того, что на нее наехал Онур Обутов — турецкий байкер, который следовал позади нее.

«По показаниям ясно, что блогер Онур двигался позади Тани, резко начал торможение и привел мотоцикл в положение стоя на переднем колесе. И врезался в этом положении в хвост мотоцикла Тани. Чему соответствуют характерные повреждения мотоциклов. Целое колесо мотоцикла Онура, оторванная приборная панель и смятый бак. В документе показаний Сергея грузовик не упоминается!» — пояснили родственники МотоТани.

Хардиков также отреагировал на слухи о том, что байкеры в момент аварии были пьяны. Он заявил, что это неправда.

«Это не так. Сразу после приезда полиции у меня взяли пробу на алкоголь, которая показала нули», — подчеркнул Хардиков.

Слухи о том, что Татьяна после аварии смогла встать, также не соответствуют действительности. На самом деле после ДТП она находилась без сознания и умерла, не приходя в себя.

Ранее близкие МотоТани сообщили, что похороны блогерши состоятся в Москве 28 июля. При этом они не уточнили, где именно будет покоиться Озолина.