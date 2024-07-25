Стало известно, когда и где попрощаются с МотоТаней

Starhit: близкие МотоТани опубликовали дату и время прощания с байкершей

Близкие разбившейся насмерть 22 июля в Турции блогерши-байкера Татьяны Озолиной раскрыли, когда и где с ней можно будет попрощаться, сообщает Starhit .

Траурное мероприятие пройдет 28 июля в Большом Троекуровском зале в Москве в 11:00. Информация о том, где похоронят усопшую, пока не раскрывается.

Напомним, самая красивая байкерша России МотоТаня погибла 22 июля в Турции. Она ездила по дороге с двумя своими друзьями — Сергеем Хардиковым и Онуром Обутом. В тот день девушка попала в смертельное ДТП.

Приятель знаменитости, Сергей Хардиков, считает, что в аварии виноват Онур Обут. Мужчина, предположительно, протаранил транспортное средство МотоТани.

Ранее турецкие юристы сообщили, что Обута могут посадить на шесть лет. Высока вероятность, что против него выдвинут обвинения в убийстве по неосторожности.

Ранее стали известны подробности жуткой аварии, в которой погибла Озолина.