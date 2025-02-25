В Словакии взорвалась предназначенная для ВСУ гаубица Zuzana 2, двое пострадали
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Сразу два техника пострадали при взрыве тестовой гаубицы Zuzana 2, которую собирались передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РБК.
Что стало причиной взрыва тестового экземпляра гаубицы, пока не установлено. По мнению министра обороны страны Роберта Калиняка, происшествие могло спровоцировать неисправность порохового заряда, боеприпаса или самой гаубицы.
После смены правительства в 2023 году Словакия прекратила официальные поставки вооружения Украине из-за несогласия новой власти с такой политикой. Однако, по данным Bloomberg, словацкие боеприпасы все еще поступали на украинскую территорию летом 2024 года.
По информации издания Dennik N, государственное предприятие Konstrukta-Defence продолжает выполнять украинские заказы на производство гаубиц Zuzana 2. В связи с этим Калиняк отметил, что после реализации продукции Братислава не может отслеживать ее конечное назначение.