В Симферополе скончалась женщина, приютившая 50 котов

В различных крымских группах, которые занимаются помощью животным, появились печальные новости. В Симферополе скончалась женщина-волонтер, приютившая более 50 кошек. Теперь пушистые нуждаются в заботливых хозяевах, сообщает «Крым 24» .

По словам волонтера Анны, которая сейчас поддерживает котов-сирот, все животные жили у пенсионерки, работавшей ранее учителем математики. Она подбирала и спасала животных с улицы, лечила их.

Женщина умерла у себя дома. Несколько дней она не выходила на связь, и соседи забили тревогу. Волонтеры смогли найти ее дочь из Севастополя. Она приехала, открыла дверь и обнаружила, что мать мертва. Сейчас она остается в Симферополе до похорон и затем передаст волонтерам ключи для ухода за кошками, отметила Анна.

Дочь не может забрать животных, ей удалось приютить лишь собаку. Все коты срочно нуждаются в новом доме. Они очень красивые и упитанные, но сильно напуганы, так как пережили стресс, добавила волонтер.

Она готова отвезти животных в любую часть Крыма при условии, что те не будут на самовыгуле в новой семье.

«Котов хотим отдать в хорошие руки. Лишь бы кому отдавать не хочу. Нет цели просто избавиться за один день. Хочется хорошие семьи найти», — подчеркнула волонтер.