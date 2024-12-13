В Симферополе ребенку нанесли тяжелые травмы во время родов

В Симферополе возбудили уголовное дело по факту причинения серьезного вреда здоровью новорожденного в ходе родов, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

В социальных сетях появились сведения о том, что во время родоразрешения медицинские работники использовали запрещенные методики, «выталкивая малыша локтями», что привело к травмам.

Ранее была проведена процессуальная проверка в центральном следственном отделе по заявлению жителя Симферополя о травмах, полученных его новорожденным ребенком, и действиях медиков, отметили в следственном комитете.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, родители признаны потерпевшими, изъята медицинская документация для анализа, а также проходит допрос сотрудников медицинского учреждения.