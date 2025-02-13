В школах Уфы произошли давки из-за сообщений о минировании

сегодня в 11:10

SHOT: в школах Уфы произошли давки во время эвакуаций из-за «минирований»

В Уфе в двух школах одновременно началась эвакуация после поступления сигналов о «минировании» учебных заведений. В результате толпы учеников устроили давки, пытаясь покинуть здания, сообщает SHOT .

Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в гимназию № 1 и школу № 41. После этого на местах решили эвакуировать учеников и весь персонал.

Школьники начали неорганизованно спускаться в раздевалки и устроили давку. Информации о наличии пострадавших не поступало.

К школам прибыли оперативные службы. Предположительно, специалисты будут обследовать здания на предмет взрывчатки.

Прочие подробности устанавливаются.