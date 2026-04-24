В Шатуре откачивают воду из подтопленного СНТ «Швейник»

Подтопление участков в СНТ «Швейник» в муниципальном округе Шатура устраняют силы дорожной службы. Дома не пострадали, эвакуация не требуется, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ситуация с подтоплением находится на контроле администрации округа и оперативных служб. Для оперативного устранения последствий сотрудники службы дорожного хозяйства проводят откачку воды с территории товарищества.

По информации администрации, жилые дома не затоплены. СНТ используется как дачное хозяйство, постоянно проживающих на территории нет, поэтому эвакуация людей не требуется.

Причиной подтопления стал поток воды, который размыл песчаную насыпь, отделяющую СНТ от озера Святое. В ближайшее время дорожная служба проведет подсыпку насыпи, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воды на территорию товарищества. Жители поддерживают постоянную связь с профильными подразделениями администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.