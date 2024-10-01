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В Шанхае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, три человека погибли

В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на людей в супермаркете. В результате три человека погибли и еще 15 пострадали, сообщают « Известия » со ссылкой на агентство RFA.

На место происшествия прибыла полиция и арестовала 37-летнего подозреваемого. По предварительной информации, подозреваемый совершил нападение из-за личных финансовых проблем. Таким образом он хотел «выразить свой гнев».

Нападавший ранил 18 человек, трое из которых позже скончались в больнице.

Расследование дела продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее по поручению председателя Следственного комитета России в Истринском районе Подмосковья возобновили уголовное дело об избиении пенсионера в коттеджном поселке, после чего Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.