В Северо-Западном регионе выросла раскрываемость преступлений в транспорте

Заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Максим Хлюпин подвел итоги работы за 2025 год, отметив рост числа раскрытых уголовных дел и усиление профилактики преступлений, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Хлюпин рассказал, что в 2025 году в Северо-Западном транспортном регионе увеличилось количество возбужденных и направленных в суд уголовных дел. По его словам, это стало результатом повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений, а также улучшения качества доследственных проверок. В ведомстве также уделяют внимание профессиональному развитию сотрудников и совершенствованию оперативности на местах происшествий.

Особое внимание уделяется профилактике террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры. Следственное управление совместно с «Российскими железными дорогами» и руководством аэропортов принимает дополнительные меры по предотвращению террористических актов и повышению бдительности работников и пассажиров. Хлюпин отметил, что подходы к обеспечению безопасности регулярно пересматриваются и совершенствуются.

В работе с молодежью сотрудники управления проводят профориентационные встречи и занятия по безопасности на транспорте и в интернете. Особое внимание уделяется предупреждению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе террористической направленности. Хлюпин подчеркнул важность информирования подростков о рисках зацепинга и киберугроз, а также о правилах поведения на железнодорожных объектах.

Среди резонансных происшествий Хлюпин выделил аварию аэролодки в Ленинградской области, в результате которой погибли три человека, опрокидывание маломерного судна в Карелии, на котором пострадали пассажиры. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествий и лиц, причастных к преступлениям.

