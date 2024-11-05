В Севастополе из-за баллистической атаки объявляли тревогу

сегодня в 20:39

В Севастополе в связи с баллистической опасностью вводили режим ракетной опасности, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Отбой опасности по баллистике», — написал Развожаев, комментируя предыдущий свой пост, где предупреждал население о возможной атаке по региону.

В период действия режима баллистической опасности, жителям Севастополя следует в срочном порядке направиться в укрытие и отойти от окон.