В Сети разместили видео конфликта из-за парковки, после которого умер человек

В Сети появилось видео с камер наружного видеонаблюдения, на котором запечатлен момент начала конфликта на столичной парковке, где подрались два человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

На видео видно, как начался конфликт между жителями. 17 апреля юноша припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской в городе Москве. Это не понравилось другому москвичу, он сделал ему замечание.

Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил руками и ногами по туловищу потерпевшего, а затем не менее одного раза ножом в область живота и скрылся с места происшествия.

От полученных повреждений пострадавший умер в медучреждении.

Личность подозреваемого уже была установлена.