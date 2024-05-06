В Сети появилось видео удара дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области

сегодня в 11:59

Baza опубликовала момент удара беспилотника по автобусу в Белгородской области

Во время атаки украинского БПЛА за пассажирским автобусом ехал автомобиль с регистратором, который запечатлел удар дрона. Соответствующее видео опубликовала Baza .

Водитель подъехал к месту происшествия и забрал раненых.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в атаке участвовало 4 беспилотника. Они атаковали микроавтобусы с сотрудниками и территорию свинокомплекса «Агро-Белогорье» в районе села Березовка Борисовского района.

Всего при атаке погибли 7 человек, 53 пострадали. По данным Baza, среди пострадавших три несовершеннолетних брата.