сегодня в 11:32

В Сети опубликовали видео с места мощного взрыва в Луганске

В Сети появилась видеозапись мощного взрыва, который произошел в Луганске. Кадры сняли с балкона очевидцы, сообщает Telegram-канал «Луганск сегодня».

На опубликованном видео заметен серый дым. В какой-то момент раздается мощный взрыв, в небо вырываются языки пламени.

29 октября в Луганске работала система противовоздушной обороны. Звуки взрывов были слышны по всему городу.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщают об атаке на столицу ЛНР. Однако авторы отмечают, что ЧП может быть не связано с прилетами.