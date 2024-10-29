В Сети опубликовали видео с места мощного взрыва в Луганске
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В Сети появилась видеозапись мощного взрыва, который произошел в Луганске. Кадры сняли с балкона очевидцы, сообщает Telegram-канал «Луганск сегодня».
На опубликованном видео заметен серый дым. В какой-то момент раздается мощный взрыв, в небо вырываются языки пламени.
29 октября в Луганске работала система противовоздушной обороны. Звуки взрывов были слышны по всему городу.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщают об атаке на столицу ЛНР. Однако авторы отмечают, что ЧП может быть не связано с прилетами.