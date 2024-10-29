В Луганске раздаются взрывы, слышна работа ПВО

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В Луганске работает система противовоздушной обороны. Звуки взрывов слышны по всему городу, сообщает корреспондент РИАМО.

Четыре громких взрыва раздались в Луганске утром 29 октября. Система ПВО работает уже продолжительное время. Очевидцы сообщают о дыме в разных концах города.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщают об атаке на Луганск. На опубликованных кадрах виден серый дым.

Однако авторы отмечают, что ЧП может быть не связано с прилетами. Подробной информации пока не поступало.