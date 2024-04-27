В Сеть попали жесткие кадры столкновения фуры с легковушкой в Чехове

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В подмосковном Чехове столкнулись фура и легковушка

В подмосковном Чехове на трассе А-108 столкнулись фура и легковушка. Фотографии с места аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Фура при ударе слетела в кювет. У грузовика повреждены передние колеса и деформирован бензобак, двери в кабину открыты, внутри никого нет.

Легковому автомобилю повезло гораздо меньше. На кадрах видно, что в результате столкновения от передней части машины почти ничего не осталось.

На месте работают спасатели, о пострадавших пока ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Ранее в Подмосковье при ДТП мужчина получил 9 переломов. Врачи Раменского успешно его прооперировали.