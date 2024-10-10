В Сергиевом Посаде камеры «Безопасного региона» помогли опознать вандалов

Нетрезвые молодые люди сорвали со стен светильники в подземном переходе рядом с ДК им. Ю. Гагарина в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября. После совершения правонарушения неизвестные скрылись, но камеры «Безопасный регион» зафиксировали их лица, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам благоустройства Александр Желтов сообщил, что на данный момент у администрации Сергиево-Посадского городского округа имеются видеоматериалы, подтверждающие факт правонарушения. Ущерб подсчитан, освещение восстановлено. Материалы переданы в правоохранительные органы. Нарушителям грозит штраф или исправительные работы. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нарушителей и призвали к ответственности.

Год назад вандалы, оставившие каракули на стенах того же пешеходного перехода, делали там ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.