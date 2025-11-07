В Сергиевом Посаде мужчины в штатском жестко задержали дезертира

В подмосковном Сергиевом Посаде произошло задержание молодого человека. Люди в гражданской одежде заявили свидетелям происшествия, что задерживают дезертира, об этом в своем Telegram-канале рассказал репортер Андрей Трофимов.

На опубликованных кадрах видно, что задержанный молодой человек громко звал на помощь, просил воды и говорил, что задыхается. На вопрос прохожих, что происходит, один из задерживавших предъявил документ, удостоверяющий его личность как младшего сержанта Минобороны РФ на имя Михаила Т. Согласно записи в удостоверении, подписанной полковником Г. Явовым (фамилия читается нечетко — ред.), его владелец имеет право выполнять спецзадачи по розыску военнослужащих, самовольно покинувших часть.

После инцидента на место выехали полицейские. Задержанный, предположительно, дезертир, лежал в грязи возле машины. По следам около глаз можно было предположить, что в его лицо брызнули перцовым баллончиком — задержанный постоянно щурился и кричал.

Очевидцы сообщили, что задержавшие мужчину говорили, что он заключил контракт в СИЗО и якобы сбежал после этого. Однако знакомая задержанного утверждает, что он уже служил и был в госпитале.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам полиции. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.