22 апреля неизвестный совершил попытку поджога общественной приемной партии «Единая Россия» в Сергиевом Посаде. Пострадавших в результате происшествия нет. Ущерб оценивается как незначительный. На работу партийного отделения ситуация не повлияла, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В настоящий момент правоохранительным органам передана вся необходимая информация. Преступника ищут.

«Это уже не первая попытка, когда злоумышленники пытаются дестабилизировать работу „Единой России“ в Московской области. Прослеживается прямая взаимосвязь — подобные акции происходят именно в те моменты, когда наши противники на Украине терпят очередное поражение на поле боля. В такие критические для них моменты при поддержке западных кураторов киевский режим пытается посеять хаос внутри России любыми способами, и их не волнует жизнь и здоровье простых граждан», — сказал руководитель исполкома подмосковной «Единой России» Денис Перепелицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.