Снесшего ворота посольства России в Ирландии водителя частично оправдали
Снесший ворота посольства России в Ирландии водитель избежал наказания
Мужчина, который на грузовике снёс ворота посольства России в Ирландии, оправдан по обвинению в опасном вождении, пишет RT со ссылкой на издание RTE.
«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства… был оправдан по итогам суда за опасное вождение», — указано в статье.
Суд не вынес решение по второму обвинению в преступном причинении ущерба.
Ранее мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.