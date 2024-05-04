Снесшего ворота посольства России в Ирландии водителя частично оправдали

Мужчина, который на грузовике снёс ворота посольства России в Ирландии, оправдан по обвинению в опасном вождении, пишет RT со ссылкой на издание RTE.

«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства… был оправдан по итогам суда за опасное вождение», — указано в статье.

Суд не вынес решение по второму обвинению в преступном причинении ущерба.

Ранее мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.