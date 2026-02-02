В Сергиево-Посадском округе задержали подозреваемых в производстве метадона

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии Московской области помогли полиции задержать в Сергиево-Посадском округе граждан, подозреваемых в организации лаборатории по производству метадона, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Силовую поддержку при задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Сергиево-Посадском городском округе оказали сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники арендовали дом в одном из садовых некоммерческих товариществ и организовали там лабораторию. В помещении обнаружили кристаллическое вещество, емкости с прекурсорами, канистры с химическими жидкостями, весы и лабораторное оборудование.

Экспертиза показала, что часть изъятого вещества массой 236 граммов содержит наркотическое средство метадон. Задержанные сообщили, что действовали по инструкциям неизвестных кураторов, которые предоставляли компоненты и методику изготовления наркотика для последующего сбыта в Московском регионе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

