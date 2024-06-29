сегодня в 18:33

В Сербии у посольства Израиля ранили полицейского

Мужчина из арбалета выстрелил в полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде, выясняются возможные мотивы нападения, сообщает РБК.

Вице-премьер Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что неизвестный выстрелил в сотрудника жандармерии. Он дежурил на охране израильского посольства.

Злоумышленник попал сотруднику в шею. Полицейский применил оружие в целях самообороны и застрелил нападавшего.

Раненого силовика в сознании доставили в медучреждение. Врачи проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.