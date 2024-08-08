В Щелкове СК возбудил дело после поджога женщины сожителем прямо в квартире

В подмосковном Щелкове в отношении мужчины, который сначала избил, затем попытался сжечь сожительницу, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области .

Предварительно установлено, что 7 августа между возлюбленными произошла ссора в одной из квартир поселка Биокомбината городского округа Лосино-Петровский. Во время конфликта мужчина проявил агрессию по отношению к женщине, избил ее, затем облил средством для розжига и поджег.

Потерпевшая успела забежать в ванную комнату, сбить с себя огонь, затем выскочить из квартиры и обратиться за помощью. Ее с различными травмами доставили в больницу.

Прокуратура Московской области сообщила, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Щелковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования преступления.

Ранее сообщалось, что женщина после побоев и поджога попала в реанимацию. У нее сильно повреждено лицо, состояние оценивается как тяжелое.