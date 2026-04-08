В Щелкове задержали подозреваемого в мошенничестве при ремонте

Гендиректора строительной компании задержали в Щелкове по подозрению в мошенничестве при ремонте домов для военнослужащих. Операцию провели сотрудники ОМОН «Пересвет» совместно с МВД и ФСБ России, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2024 года Минобороны России заключило с компанией договоры на капитальный ремонт объектов недвижимости в Мурманской области. На счет подрядчика перечислили аванс свыше 176 млн рублей.

Согласно контракту, к ноябрю 2025 года организация должна была выполнить часть оплаченных работ. Однако обязательства в установленный срок исполнены не были.

Сотрудники ОМОН «Пересвет» задержали генерального директора компании по месту проживания в Щелкове. В ходе обыска силовики изъяли печати различных организаций, компьютеры, банковские карты и документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.