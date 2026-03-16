В Щелкове Подмосковья задержали мужчину за кражу игрушки

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину после кражи детской игрушки в сетевом гипермаркете на Пролетарском проспекте в Щелкове. Подозреваемый попытался вынести товар, минуя кассовую зону, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из магазина на Пролетарском проспекте. Причиной срабатывания стала кража детской игрушки стоимостью около 4 тыс. рублей.

По данным ведомства, 27-летний приезжий спрятал товар в сумку и направился к выходу, не оплатив покупку. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего сотрудники службы безопасности нажали тревожную кнопку.

На выходе из торгового центра мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Он признался, что похитил игрушку из корыстных побуждений. В отношении задержанного решается вопрос о привлечении к ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.