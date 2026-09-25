В Щелкове 24 сентября ликвидировали пожар на площадке «Хартии»

Пожар на площадке компании «Хартия» на Заречной улице в Щелкове полностью ликвидировали к 13:00 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К 13:00 24 сентября на площадке «Хартии» не было открытого горения и задымления. В первый день распространение огня удалось остановить на площади 9,4 тыс. кв. метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На месте работал оперативный штаб во главе с главой округа Андреем Булгаковым. В круглосуточной ликвидации участвовали подразделения МЧС, муниципальные службы, техника Щелкова и соседних округов, а также министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Очаги заливали водой и засыпали грунтом. На площадку доставили более 15 тыс. кубометров грунта и обустроили четыре технологические дороги для доступа техники к удаленным участкам. В ночь на 24 сентября специалисты завершили засыпку оставшихся очагов.

Замеры атмосферного воздуха не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мониторинг продолжится. Причины пожара устанавливают компетентные органы.

Оператор уже начал вывоз накопленных отходов. Завершить его планируют ориентировочно до ноября 2026 года, после чего «Хартия» рекультивирует площадку. По данным регионального оператора, мусоровозы перенаправляют на ближайшие мусороперегрузочные станции в Сергиевом Посаде и Коломне. График вывоза контролируют администрация округа и надзорные органы. По вопросам жители могут обратиться на горячую линию «Хартии»: +7 (925) 380-65-62.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.